На Харьковщине произошел пожар в психоневрологическом интернате – пострадали 6 человек

В результате пожара шестеро пострадавших, один в критическом состоянии.

Источник фото: ГСЧС

В городе Южное Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Возгорание произошло на втором этаже здания, где загорелся матрас и личные вещи в одной из комнат. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, но его последствия оказались серьезными.

В результате происшествия один человек получил ожоги 90% тела. Еще пять человек отравились угарным газом. Все пострадавшие были срочно госпитализированы в больницу.

Пожар удалось ликвидировать за 25 минут. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Источник фото: ГСЧС

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