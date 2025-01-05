Гонки FPV-дронов станут новым военным видом спорта в Великобритании

Британская армия включат дрон-рейсинг в программу соревнований.

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Спортивный совет королевских Вооруженных сил Великобритании готовится официально признать гонки FPV-дронов как вид спорта в рамках военных соревнований. Как сообщает The Telegraph, соответствующее решение ожидается уже в январе.

Этот шаг обусловлен растущей популярностью гонок дронов как в спортивной среде, так и среди военных. Всемирная федерация воздушных видов спорта (FAI) уже официально признала этот вид деятельности.

Признание FPV-дронов видом спорта стало актуальным после того, как украинские военные успешно применили дроны на поле боя. Это побудило британское командование переосмыслить их потенциал для подготовки солдат.

«Мы поощряем различные виды спорта, не обязательно футбол, регби или крикет, чем разнообразнее, тем лучше. Особенно, если они получат от этого что-то, что даст им навыки, которые они смогут применить в армии», - цитирует издание представителя британской армии.

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