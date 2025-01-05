Срок добровольного возвращения на службу после СВЧ могут продлить, – заявили в Офисе Президента

Продление срока добровольного возвращения к службе после самовольного оставления части обсуждают с оборонным комитетом.

Фото: uainfo.org

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила о возможности продления срока добровольного возвращения военных на службу после самовольного оставления части (СВЧ).

«1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу с СЗЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения)», - отметила Верещук.

По ее словам, это предложение обсудили на межведомственном совещании, посвященном вопросам ветеранской политики и социальной защиты военных. Также продолжаются консультации с оборонным комитетом Верховной Рады.

Ирина Верещук также рассказала, что для работы по возвращению военных планируют активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений, которые имеют успешный опыт в этом направлении.

«Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СЗЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)», - подчеркнула она.

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