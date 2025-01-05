В Коломые семья отравилась угарным газом из-за неисправного котла

Из-за утечки газа в больницу попали четыре человека, в том числе двое детей.

Фото из открытых источников

В городе Коломыя (Ивано-Франковская область) из-за неисправности газового котла пострадала семья из четырех человек. Об этом сообщает ГСЧС в регионе.

Среди пострадавших двое детей - 13-летняя девочка и 4-летний мальчик, а также их родители, мужчина 1980 года рождения и женщина 1987 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Коломыйского района.

Вероятной причиной отравления стала утечка угарного газа из-за неисправного котла.

Угарный газ - опасное вещество, которое не имеет запаха или цвета и может вызвать отравление за несколько минут. Подобные инциденты чаще всего случаются в помещениях с печным, каминным или газовым отоплением.

Спасатели в очередной раз напоминают о важности установки детекторов угарного газа, которые способны предупредить об опасности и спасти жизнь. ГСЧС призывает проверять исправность отопительных систем и соблюдать правила безопасности при их использовании.

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