Практика судів
  1. В Україні

У Коломиї сім’я отруїлася чадним газом через несправний котел

08:50, 5 січня 2025
Через витік газу до лікарні потрапили четверо осіб, зокрема двоє дітей.
У Коломиї сім’я отруїлася чадним газом через несправний котел
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Коломия (Івано-Франківська область) через несправність газового котла постраждала сім’я з чотирьох осіб. Про це повідомляє ДСНС у регіоні.

Серед постраждалих двоє дітей – 13-річна дівчинка та 4-річний хлопчик, а також їхні батьки, чоловік 1980 року народження та жінка 1987 року народження. Усі постраждалі були госпіталізовані до лікарні Коломийського району.

Ймовірною причиною отруєння став витік чадного газу через несправний котел.

Чадний газ — небезпечна речовина, яка не має запаху чи кольору і може викликати отруєння за кілька хвилин. Подібні інциденти найчастіше трапляються у приміщеннях з пічним, камінним чи газовим опаленням.

Рятувальники вкотре нагадують про важливість встановлення детекторів чадного газу, які здатні попередити про небезпеку та врятувати життя. ДСНС закликає перевіряти справність опалювальних систем та дотримуватися правил безпеки при їхньому використанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Івано-Франківськ Прикарпаття газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік

Фактично уряд змінив лише рік у назві постанови – замість 2024 вказано 2025.

Справа суддів господарських судів Львівщини – нові подробиці

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду, але це ще не кінець історії – всі гроші також знайти поки що не вдалося.

Представник ТЦК взяв хабар з військовозобов’язаного і отримав покарання з випробуванням – що вирішив Верховний Суд

Складається практика, за якою формальним «ухилянтам» можна призначати лише реальне позбавлення волі, а представники ТЦК, які обвинувачуються в хабарництві, можуть отримати покарання з випробуванням.

ТЦК може накласти штраф, якщо у Резерв+ військово-обліковий документ не містить QR-коду – суд

Військово-обліковий документ у Резерв+ без QR-коду є недійсним, тому ТЦК має право накласти штраф.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду