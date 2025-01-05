У Коломиї сім’я отруїлася чадним газом через несправний котел

Через витік газу до лікарні потрапили четверо осіб, зокрема двоє дітей.

Фото з відкритих джерел

У місті Коломия (Івано-Франківська область) через несправність газового котла постраждала сім’я з чотирьох осіб. Про це повідомляє ДСНС у регіоні.

Серед постраждалих двоє дітей – 13-річна дівчинка та 4-річний хлопчик, а також їхні батьки, чоловік 1980 року народження та жінка 1987 року народження. Усі постраждалі були госпіталізовані до лікарні Коломийського району.

Ймовірною причиною отруєння став витік чадного газу через несправний котел.

Чадний газ — небезпечна речовина, яка не має запаху чи кольору і може викликати отруєння за кілька хвилин. Подібні інциденти найчастіше трапляються у приміщеннях з пічним, камінним чи газовим опаленням.

Рятувальники вкотре нагадують про важливість встановлення детекторів чадного газу, які здатні попередити про небезпеку та врятувати життя. ДСНС закликає перевіряти справність опалювальних систем та дотримуватися правил безпеки при їхньому використанні.

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