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5 січня православні відзначають Святвечір перед Водохрещем

08:32, 5 січня 2025
Православні християни відзначають Голодну кутю – день посту та очищення.
5 січня православні відзначають Святвечір перед Водохрещем
Фото: drohobych-rada.gov.ua
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5 січня православні християни відзначають Водохресний Святвечір, який ще називають Надвечір'ям Богоявлення. Це день суворого посту, покаяння та підготовки до свята Хрещення Господнього. У народі цей день також називають Голодною кутею через традицію скромної трапези.

У цей день віряни дотримуються одноденного посту, відмовляючись від м’яса, яєць і молочних продуктів. На вечерю готують пісну кутю, яку заправляють лише медом і маком, без горіхів і фруктів. Решта страв теж має бути простою – вважалося, що скромність святкового столу принесе благополуччя в новому році.

Святвечір – це час очищення і підготовки: прибирали в оселях, готували святкові страви на Богоявлення. Після появи першої зорі родина сідала за стіл, починаючи трапезу з куті. Залишки цієї страви традиційно віддавали птахам.

Вода, освячена в цей день, вважається такою ж цілющою, як і на Хрещення. Її використовують для освячення оселі та захисту від злих сил. У давнину в деяких регіонах України цього дня щедрували, обдаровуючи господарів гілкою ліщини – оберегом від зла.

У храмах проходять богослужіння та Літургія. Освячення води у Водохресний Святвечір, традиція якого виникла в XII столітті, є важливою частиною дня. Святу воду зберігають цілий рік для духовного захисту та лікування.

Водохресний Святвечір – це день, коли віряни замислюються про очищення душі й тіла, дотримуючись віковічних традицій.

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