Подкастер Лекс Фрідман записав інтервʼю із Володимиром Зеленським і назвав дату виходу

Інтервʼю із Володимиром Зеленським має вийти вже на наступному тижні.

Фото: x.com/lexfridman

Відомий американський ведучий подкасту Лекс Фрідман повідомив, що записав інтервʼю із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«У мене була чудова розмова з Володимиром Зеленським. Епізод подкасту має вийти в понеділок», — заявив Фрідман.

Також він додав, що загалом інтерв’ю буде на понад три години.

Поки невідомо, де саме відбулося знімання подкасту, але раніше Фрідман заявляв, що готовий приїхати в Україну.

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