Володимир Зеленський погодився записати подкаст з американським інтерв'юером Лексом Фрідманом

Володимир Зеленський дасть 3-годинне інтерв'ю Лексу Фрідману.

Президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Фрідман написав пост у соцмережі Х: «Я хотів би зробити з Президентом Зеленським 3-годинний подкаст. Я приїду до Києва заради цього. Давайте зробимо це», на який Глава держави відповів: «Домовились. До зустрічі в Україні».

Нагадаємо, Лекс Фрідман брав інтервью у бізнесмена Ілона Маска, обраного президента США Дональда Трампа і президента Аргентини Хав'єра Мілейя та інших. Лише у YouTube у нього понад 4 мільйона підписників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.