У Сирії відбувається спроба держперевороту — що наразі відомо

Деякі журналісти та воєнкори заявили, що в Сирії готується військовий переворот.

Фото: bbc.com

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У Сирії після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб повстанці рушили у бік міста Хама, пише Anadolu.

У свою чергу війська сирійського диктатора Башара Асада заблокували аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста, стверджує Reuters.

Також стало відомо, що біля президентського палацу Асада почалася стрілянина. Зазначається, що у сутичках можуть брати участь різні фракції Сирійської арабської армії, що може вказувати на військовий переворот, який очолює Республіканська гвардія.

Офіційної інформації від Сирійського телебачення чи радіо з цього приводу наразі немає.

«Ідуть запеклі зіткнення між Сирійською республіканською гвардією та Четвертою дивізією в Дамаску. Зіткнення зосереджені у столиці, особливо в районі Кафр-Сусу», – повідомляє турецький журналіст Рагіб Сойлу.

Місцеві воєнкори також заявили, що у країні готується військовий переворот. Крім цього, в арабомовних соцмережах повідомляється про падіння міста Хама.

Офіційної заяви місцевої влади поки що немає.

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