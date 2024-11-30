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У центрі Києва 1 грудня обмежать рух транспорту — відома причина

21:01, 30 листопада 2024
У столиці перекриватимуть рух у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
У центрі Києва 1 грудня обмежать рух транспорту — відома причина
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У неділю, 1 грудня, у центральній частині Києва тимчасово обмежать дорожній рух. Про це повідомило Управління державної охорони України на своїй сторінці у Facebook.

«1 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», - йдеться у повідомленні.

Громадян просят врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Раніше ми писали, що із 28 листопада у столиці відновив роботу тимчасовий трамвайний маршрут № 16-К та автобусний № 11-ТК. Водночас, рух автобуса № 16-Т закрили.

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Київ

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