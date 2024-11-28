У Києві відновлять роботу низки маршрутів транспорту – який автобус більше не буде ходити

Рух тимчасового автобусного маршруту № 16-Т «Станція метро «Героїв Дніпра» – Контрактова площа» закривається.

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Із 28 листопада у столиці відновлює роботу тимчасовий трамвайний маршрут № 16-К та автобусний № 11-ТК. Водночас, рух автобуса № 16-Т закривають.

Про це повідомили у КМДА.

«Із 28 листопада буде відновлено роботу тимчасового трамвайного маршруту № 16-К «Станція метро «Героїв Дніпра» – Куренівський парк» і тимчасового автобусного маршруту № 11-ТК «Вулиця Сирецька – Контрактова площа»», - зауважують там.

Разом із тим, як повідомляється, рух тимчасового автобусного маршруту № 16-Т «Станція метро «Героїв Дніпра» – Контрактова площа» закривається.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві запускають нові автобусні маршрути через Подільський міст.

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