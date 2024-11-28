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У Кривому Розі чоловік з ножем прийшов в ТЦК, де затримали його сина, та погрожував військовослужбовцям

16:47, 28 листопада 2024
У соціальних мережах поширюється відео, на якому цивільний громадянин з ножем в руках проникає на територію режимного військового обʼєкту РТЦК та СП.
У Кривому Розі чоловік з ножем прийшов в ТЦК, де затримали його сина, та погрожував військовослужбовцям
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У Кривому Розі на територію ТЦК та СП проник чоловік з ножем та погрожував військовослужбовцям. Інцидент стався після того, як його сина затримали працівники поліції і доставили до центру комплектування, повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Причиною агресивної поведінки чоловіка стала «неадекватна емоційна реакція» на затримання сина, який порушив законодавство про мобілізацію.

«В умовах дії правового режиму воєнного стану, цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об’єкту, погрожував зброєю військовослужбовцям Збройних Сил України, грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку, за що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група, і відкрите кримінальне провадження за порушення законодавства.

Наразі щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

«Ще раз нагадуємо - військовослужбовці всіх ТЦК та СП – це військові з бойовим досвідом періодів АТО, ООС та повномасштабного вторгнення рф в Україну, які виконують службові обов’язки у воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства. Спроби перешкоджання законній діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, спроби опору, напад, образи – є протиправними і передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність», – додали в ТЦК.

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військові Кривий Ріг ТЦК

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