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Disney виплатить $43,3 млн для врегулювання справи щодо дискримінаціі жінок в оплаті праці

15:53, 28 листопада 2024
Було встановлено, що частина співробітниць отримувала на 2% менше, ніж чоловіки на аналогічних посадах.
Disney виплатить $43,3 млн для врегулювання справи щодо дискримінаціі жінок в оплаті праці
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Компанія Disney виплатить понад 43 мільйони доларів для врегулювання справи щодо дискримінаціі жінок в оплаті праці. Про це повідомляє Variety.

Вказується, що позов подали ще у 2019 році.

Було встановлено, що частина співробітниць отримувала на 2% менше, ніж чоловіки на аналогічних посадах. Юристи компанії заперечували достовірність досліджень, хоча вирішили розрахувати майбутні компенсації згідно саме з цими розрахунками.

Одна із фінансових аналітикинь Disney з’ясувала, що шестеро її колег-чоловіків заробляли «значно більше, ніж вона». Після скарг аналітикиня отримала підвищення в розмірі 25 тисяч доларів, однак все одно заробляла менше, ніж чоловіки в компанії на тих самих посадах.

Адвокати позивачок подали клопотання про затвердження мирової угоди. Якщо клопотання схвалять, тисячі жінок, які працювали в компанії з 1 квітня 2015 року, отримають чеки для компенсації різниці в заробітних платах.

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