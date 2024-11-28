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Disney выплатит $43,3 млн для урегулирования дела по дискриминации женщин в оплате труда

15:53, 28 ноября 2024
Было установлено, что часть сотрудниц получала на 2% меньше мужчин на аналогичных должностях.
Disney выплатит $43,3 млн для урегулирования дела по дискриминации женщин в оплате труда
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Компания Disney выплатит более 43 миллионов долларов для урегулирования дела по дискриминации женщин в оплате труда. Об этом сообщает Variety.

Указывается, что иск подан еще в 2019 году.

Было установлено, что часть сотрудниц получала на 2% меньше мужчин на аналогичных должностях. Юристы компании отрицали достоверность исследований, хотя решили рассчитать будущие компенсации согласно именно этим расчетам.

Одна из финансовых аналитиков Disney выяснила, что шестеро ее коллег-мужчин зарабатывали «значительно больше, чем она». После жалоб аналитика получила повышение в размере 25 тысяч долларов, однако все равно зарабатывала меньше, чем мужчины в компании на тех же должностях.

Адвокаты истцов подали ходатайство об утверждении мирового соглашения. Если ходатайство одобрят, тысячи женщин, работавших в компании с 1 апреля 2015 года, получат чеки для компенсации разницы в заработных платах.

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