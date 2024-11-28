Bitcoin на пути к новому рекорду – цена в $100,000 похожа на реальность

Bitcoin вырвался – цена выросла до 95,934 долларов.

Фото: Sky News

Bitcoin снова демонстрирует рост, приближаясь к рекордной отметке в 100 000 долларов. После длительного спада, который длился со времен победы Дональда Трампа на президентских выборах, криптовалюта восстановила свои позиции, прервав самое длительное падение.

Как сообщает Bloomberg, в среду, 27 ноября, цена Bitcoin поднялась на 4,7%, достигнув 95 934 долларов. За 2024 год стоимость криптовалюты более чем удвоилась.

Рост произошел после того, как Трамп, избранный президентом, выразил поддержку криптовалютному сектору, что добавило оптимизма на рынке. В последние дни Bitcoin достигал исторического максимума 98 943 доллара, хотя за последние несколько дней произошло незначительное снижение цен.

Трейдеры считают, что Bitcoin может легко превысить отметку в 100 000 долларов, после чего рынок может увидеть дальнейший рост.

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