Минобороны утвердило порядок согласования решений военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества

Главное управление земель обороны и фондов определено органом, согласовывающим решение военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, а вывод о осуществлении выплат для последующей полной компенсации за имущество оформляется ТЦК по месту отчуждения имущества.

Министерство обороны Украины издало приказ 685, зарегистрированный в Минюсте 15 ноября 2024 г. под №1715/43060 об утверждении Порядка согласования решений военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного положения.

В соответствии с приказом Главное управление земель обороны и фондов определено уполномоченным органом военного управления, согласовывающим решение военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества.

Вывод об осуществлении выплат для последующей полной компенсации за имущество, отчужденное в условиях правового режима военного положения по результатам рассмотрения заявлений лиц, указанных в статье 9 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», оформляется ТЦК по месту отчуждения имущества.

Напомним, согласно статье 9 этого закона, право на возмещение стоимости имущества (компенсация) в случае его принудительного отчуждения в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения имеют юридические лица коммунальной и частной формы собственности и физические лица, у которых отчуждены здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество для нужд государства в условиях правового режима военного положения или для предотвращения или ликвидации ситуаций, ставших причиной введения правового режима чрезвычайного положения и соответственно их правопреемники и наследники.

Що передбачає порядок

Порядок визначає механізм погодження Головним управлінням рішень військового командування про примусове відчуження та вилучення майна, організації обліку та звітності щодо такого майна, а також оформлення висновків про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно.

Рішення про примусове відчуження або вилучення оформлюється письмовим наказом військового командування, у якому обов'язково зазначається опис майна, достатній для його ідентифікації та відомості щодо його власника.

Для визначення потреб держави рішення про примусове відчуження або вилучення перед направленням на погодження до Головного управління земель оборони та фондів (ГУ) попередньо погоджуються:

прийняті командувачами (начальниками) органів військового управління, командирами з'єднань, військових частин Збройних Сил України - з відповідною центральною службою забезпечення ЗСУ (з Центральним управлінням інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ – щодо нерухомого майна);

прийняті командувачами (начальниками) органів військового управління, командирами з'єднань, військових частин Держспецтрансслужби, розвідувального органу Міноборони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань - з центральною службою забезпечення Держспецтрансслужби, розвідувального органу Міноборони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Рішення про примусове відчуження або вилучення, прийняті Головнокомандувачем Збройних Сил України, начальником Генерального штабу ЗСУ, керівником ГУР Міноборони, Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, керівниками інших утворених відповідно до законів України військових формувань, на попереднє погодження службами забезпечення не направляються.

Для погодження рішення про примусове відчуження або вилучення військове командування подає до Головного управління службовий лист із обґрунтуванням необхідності відчуження або вилучення, зазначенням найменування майна, що відчужується (вилучається), його основних характеристик, якісних та кількісних показників, відомостей про власника, інформації про право власності, наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, потреби у відповідному майні згідно зі штатом, табелями до штату та відповідними нормами забезпечення.

ГУР для погодження рішення про примусове відчуження або вилучення подає до Головного управління службовий лист із зазначеною інформацією з урахуванням статті 46 Закону «Про розвідку».

Рішення про примусове відчуження або вилучення, прийняті Головнокомандувачем Збройних Сил України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, керівником розвідувального органу Міноборони, Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України, командувачами видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачами (начальниками) органів військового управління, командирами з'єднань, військових частин Збройних Сил України, Держспецтрансслужби та розвідувального органу Міноборони направляються на погодження безпосередньо до Головного управління.

Рішення про примусове відчуження або вилучення, прийняті керівниками інших утворених відповідно до законів України військових формувань, направляються до Міноборони для погодження з Головним управлінням.

Після надходження документів Головне управління перевіряє їх повноту та відповідність вимогам, аналізує обґрунтованість та у випадку відсутності підстав для відмови погоджує таке рішення протягом 5 календарних днів з дня надходження таких документів.

Головне управління відмовляє у погодженні рішення про примусове відчуження або вилучення у випадках:

1) невідповідності поданих документів вимогам;

2) подання недостовірної інформації;

3) якщо прийняте рішення про примусове відчуження або вилучення є таким, що не відповідає доведеним потребам держави.

З метою об'єктивного погодження рішення про примусове відчуження або вилучення ГУ має право:

1) витребовувати у військового командування додаткову інформацію та документи;

2) перевіряти достовірність поданої інформації та документів;

3) у разі необхідності уточнення інформації продовжувати строк розгляду поданих документів на строк не більше 10 календарних днів.

За результатами розгляду поданих документів письмовий висновок Головного управління про погодження або відмову у погодженні рішення про примусове відчуження або вилучення протягом п'яти календарних днів з дня надходження цих документів направляється ГУ військовому командуванню, яке прийняло таке рішення.

Проведення незалежної оцінки майна, яке підлягає примусовому відчуженню, складання акта про примусове відчуження або вилучення майна, а також примусове відчуження або вилучення майна до погодження ГУ рішення про примусове відчуження або вилучення не допускається.

Протягом 3 календарних днів з дня надходження від ГУ погодженого рішення про примусове відчуження або вилучення військовим командуванням складається акт у чотирьох примірниках.

Протягом 3 днів з дня підписання власником майна або його законним представником, уповноваженими особами військового командування та Радою міністрів АРК, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, що погодила рішення про примусове відчуження або вилучення, акт направляється військовим командуванням ГУ для підписання його керівником не пізніше наступного робочого дня після надходження акта.

Не пізніше наступного робочого дня з дня підписання керівником ГУ чотири примірники акта повертаються ГУ військовому командуванню.

Підписаний примірник акта є підставою для взяття ГУ відчуженого або вилученого майна на оперативний облік.

Протягом одного дня після отримання військовим командуванням підписаних керівником ГУ примірників акта вони направляються особі, в якої відчужено або вилучено майно, та іншим органам.

ГУ організовує облік наданих висновків про погодження примусового відчуження або вилучення майна.

Посадова особа військового командування, яка прийняла рішення про примусове відчуження або вилучення, забезпечує повноту та достовірність оприбуткування відчуженого або вилученого майна.

Для забезпечення моніторингу примусового відчуження або вилучення майна в системі Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ, Держспецтрансслужба, органи військового управління, установи, заклади та військові частини безпосереднього підпорядкування Міноборони щокварталу подають до ГУ інформацію щодо примусово відчуженого та вилученого майна, яке перебуває на обліку.

Висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, відчужене в умовах правового режиму воєнного стану за результатами розгляду заяв осіб, зазначених в статті 9 Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», оформлюється ТЦК за місцем відчуження майна.

Прийняття, розгляд заяв щодо здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, а також оформлення висновків здійснюється відповідно до Порядку розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, затвердженого постановою Кабміну від 31 жовтня 2012 року 998.

ТЦК щомісячно до 5 числа надають (за попередній місяць) до ГУ завірені у встановленому законодавством порядку копії висновків.

ГУ забезпечує узагальнений облік всіх наданих ТЦК висновків, складених у системі Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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