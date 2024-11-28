Назначена заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Победителем конкурса стала помощник судьи ВАКС, адвокат Виктория Недыбалюк.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 28 ноября 2024 года назначил на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Викторию Недыбалюк, которая в сентябре была признана единственным победителем конкурса на указанную должность.

Напомним, что Виктория Недыбалюк является помощником судьи Высшего антикоррупционного суда Инны Билоус. В прошлом Виктория Недыбалюк долгое время занималась адвокатской практикой.

Кандидатуру Виктории Недыбалюк на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов единогласно поддержали 17 присутствовавших в заседании членов Высшего совета правосудия.

Таким образом, Виктория Недыбалюк назначена на должность заместителя руководителя СДИ сроком на 5 лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.