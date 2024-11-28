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Назначена заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

11:19, 28 ноября 2024
Победителем конкурса стала помощник судьи ВАКС, адвокат Виктория Недыбалюк.
Назначена заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов
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Высший совет правосудия 28 ноября 2024 года назначил на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Викторию Недыбалюк, которая в сентябре была признана единственным победителем конкурса на указанную должность.

Напомним, что Виктория Недыбалюк является помощником судьи Высшего антикоррупционного суда Инны Билоус. В прошлом Виктория Недыбалюк долгое время занималась адвокатской практикой.

Кандидатуру Виктории Недыбалюк на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов единогласно поддержали 17 присутствовавших в заседании членов Высшего совета правосудия.

Таким образом, Виктория Недыбалюк назначена на должность заместителя руководителя СДИ сроком на 5 лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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