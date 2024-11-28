Назначена заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Высший совет правосудия 28 ноября 2024 года назначил на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Викторию Недыбалюк, которая в сентябре была признана единственным победителем конкурса на указанную должность.
Напомним, что Виктория Недыбалюк является помощником судьи Высшего антикоррупционного суда Инны Билоус. В прошлом Виктория Недыбалюк долгое время занималась адвокатской практикой.
Кандидатуру Виктории Недыбалюк на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов единогласно поддержали 17 присутствовавших в заседании членов Высшего совета правосудия.
Таким образом, Виктория Недыбалюк назначена на должность заместителя руководителя СДИ сроком на 5 лет.
Автор: Вячеслав Хрипун
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