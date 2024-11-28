В Минздраве объяснили, какую роль будет выполнять лечащий врач для установления инвалидности в рамках реформы МСЭК

Новая система придет на замену устаревшей МСЭК и станет более прозрачной, удобной и приближенной к потребностям пациентов, отмечают в Минздраве.

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В Министерстве здравоохранения отмечают, что внедрение новой системы оценки повседневного функционирования вызвало множество вопросов. Один из них — кто является лечащим врачом и каковы его задачи. Следовательно, в Минздраве решили объяснить.

Так, согласно объяснениям, новая система придет на замену устаревшей медико-социальной экспертизе (МСЭК) и станет более прозрачной, удобной и приближенной к потребностям пациентов.

Лечащий врач – это профильный специалист, сопровождающий пациента во время его лечения и обследования по основному заболеванию. Его основная задача – оказывать медицинскую помощь, организовывать обследование и оформлять направление на оценку повседневного функционирования в случае необходимости. В большинстве случаев это врач узкого профиля, чья специализация отвечает основному заболеванию, что повлекло за собой инвалидизацию.

«Новая система создана для того, чтобы сделать путь пациента проще, а работу врачей более понятной и эффективной», - говорят в Минздраве.

В инфографике ниже подробное объяснения:

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Парламент принял в первом чтении законопроект 12178, в котором прописана концепция реформирования медико-социальных экспертных комиссий. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект предусматривает ликвидацию всех МСЭК с 1 января 2025 года.

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