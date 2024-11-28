У Трампа выбирают несколько предложений по прекращению войны в Украине

Администрация Трампа может настаивать на временной заморозке войны, пока стороны будут проводить переговоры — CNN.

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц рассматривает несколько вариантов завершения войны в Украине. Один из сценариев — замораживание войны и начало переговоров, другой — вступление Украины в НАТО в обмен на уступки территориям. Об этом пишет CNN.

По данным издания, хоть детали стратегии все еще прорабатываются, чиновники Трампа, скорее всего, будут настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы временно заморозить конфликт, пока стороны будут проводить переговоры.

Ожидается, что представители администрации Трампа также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть бремени расходов на поддержку Украины.

Планы, которые рассматривает Уолтц, включают предложение от Келлога, который был советником по вопросам национальной безопасности в первой администрации Трампа.

Как напоминает CNN, план Келлога предусматривает, что продолжение военной помощи США Украине будет зависеть от участия Киева в "мирных переговорах с Россией" и "официальной политики США по прекращению огня и урегулированию войны путем переговоров". Тем временем желание Украины присоединиться к НАТО было бы "отложено" на длительный период, чтобы "привлечь Россию к столу переговоров".

По данным издания, Уолтц также рассмотрел отдельное предложение, которое одобрил бывший посол Трампа в Германии Рик Гренелл.

Гренелл ранее выражал поддержку созданию "автономных областей" внутри Украины, хотя он не объяснил подробно, как это будет выглядеть.

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