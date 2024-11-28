Директор благотворительного фонда и военный переправляли уклонистов за границу под видом водителей-волонтеров - ГБР

За это злоумышленники потребовали сначала 6 тысяч долларов, а затем сумма увеличивалась до 12 тысяч долларов.

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Перед судом предстанут директор благотворительного фонда и военнослужащий, которые переправляли уклонистов за границу под видом водителей-волонтеров. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, директор благотворительного фонда обещал оформить и выдать «клиенту» волонтерское удостоверение для пересечения государственной границы. Также фамилия мужчины вносилась в информационную систему «Шлях», что позволяло уехать из страны вроде бы за гуманитарными грузами.

За эту услугу дельцы попросили 6 тысяч долларов, затем сумма увеличивалась до 12 тысяч долларов из-за «трудностей с оформлением».

В стоимость услуги входило сопровождение клиента на всех этапах прохождения государственной границы Украины с Румынией.

Работники ГБР задержали военнослужащего при получении части оплаты на сумму 8,5 тысяч долларов.

Военнослужащий и директор благотворительного фонда обвиняются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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