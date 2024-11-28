В Польше произошло ДТП с участием военного грузовика – есть пострадавшие

Фото: TVN24

Около 7:00 утра в Воломинском повете произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, автобуса и военного грузовика, сообщает TVN24.

Как сообщил капитан Ян Собков из Окружной пожарной команды в Воломине, в грузовике находилось около 25 солдат, которые направлялись на стрельбы.

«Столкнулись два легковых автомобиля, автобус и военный грузовик. В грузовике ехали около 25 солдат. Некоторых из них доставили в больницу для обследования», - отметил он.

По предварительным данным, авария произошла во время обгона. На месте происшествия работали спасательные службы, в частности пожарная бригада. Обстоятельства инцидента выясняются.

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