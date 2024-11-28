У Польщі сталася ДТП за участю військової вантажівки – є постраждалі

Чотири транспортні засоби зіткнулися у Воломіні.

Фото: TVN24

Близько 7:00 ранку у Воломінському повіті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, автобуса та військової вантажівки, повідомляє TVN24.

Як повідомив капітан Ян Собков з Окружної пожежної команди у Воломіні, у вантажівці перебувало близько 25 солдатів, які прямували на стрільби.

«Зіткнулися два легкових автомобілі, автобус і військова вантажівка. У вантажівці їхали близько 25 солдатів. Деяких з них доставили в лікарню для обстеження», — зазначив він.

За попередніми даними, аварія сталася під час обгону. На місці події працювали рятувальні служби, зокрема пожежна бригада. Обставини інциденту з’ясовуються.

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