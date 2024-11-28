ДТЕК оприлюднив оновлений графік відключення світла для Києва, Київщини та Одещини

Згідно з новими командами Укренерго є оновлені графіки відключень на 28 листопада.

Джерело фото: Sven Brandsma / Unsplash

У Києві, на Київщині та Одещині будуть діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 28 листопада. Про це повідомили у ДТЕК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зазначив, що екстрені відключення електроенергії в Україні можуть тривати до вечора четверга.

Згідно з новими командами Укренерго є оновлені графіки відключень на 28 листопада:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.