POS-термінали в магазинах зможуть працювати до 12 годин без світла

ПриватБанк оновлює POS-термінали – нові пристрої працюють автономно до 12 годин.

ПриватБанк розпочав поетапне оновлення своєї мережі POS-терміналів, впроваджуючи сучасні моделі з автономною роботою до 12 годин. Про це повідомила прес-служба банку.

Упродовж найближчих місяців банк планує оснастити нових клієнтів послуги еквайрингу інноваційними терміналами, а також замінити застарілі пристрої, що втратили актуальність.

За словами представників банку, нові термінали забезпечать стабільну роботу підприємств, що є критично важливим у періоди перебоїв із електропостачанням.

Крім того, ці пристрої мають інтеграцію з додатком ПРРО «КАСА», що дозволяє використовувати їх як касовий апарат. Це спрощує ведення обліку та сприяє переходу бізнесу на цифрові технології.

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