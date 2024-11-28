Критична ситуація — на Львівщині більше півмільйона абонентів залишилися без світла

Також на Волині без електроенергії перебуває орієнтовно 215 тисяч абонентів.

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Зранку 28 листопада росіяни атакували Україну ракетами.

НЕК «Укренерего» оголосило про запровадження екстрених відключень електропостачання в четвер уранці у зв'язку з масовою атакою на енергооб'єкти.

Зокрема, на Волині без електроенергії перебуває орієнтовно 215 тисяч абонентів.

Як повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, окупанти скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі.

Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори.

Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки. У роботу запущено додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло.

Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання.

Також ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Львівщини.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Додамо, що екстрені відключення електроенергії в Україні можуть тривати до 20:00.

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