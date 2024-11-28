Критическая ситуация — во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без света

Также на Волыни без электроэнергии находится ориентировочно 215 тысяч абонентов.

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Утром 28 ноября россияне атаковали Украину ракетами.

НЭК «Укренерего» объявила о введении экстренных отключений электроснабжения в четверг утром в связи с массовой атакой на энергообъекты.

В частности, на Волыни без электроэнергии находится ориентировочно 215 тысяч абонентов.

Как сообщил глава Волынской ОВ Иван Рудницкий, оккупанты направляли ракеты по критической инфраструктуре. К счастью, без человеческих жертв. Есть поврежденные частные хозяйственные постройки.

Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы.

Собран штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки. В работу запущены дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло.

Все соответствующие службы работают над тем, чтобы быстрее восстановить тепло- и электроснабжение.

Также враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры Львовской области.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Экстренные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться до 20:00.

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