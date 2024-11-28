Во время тревоги российские ракеты попали в объект инфраструктуры на Львовщине

Враг поразил критическую инфраструктуру в Дрогобычском районе.

В четверг, 28 ноября, во время утренней воздушной тревоги, которая длилась с 05:18 до 09:15, российские ракеты поразили объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе Львовской области. Об этом сообщил начальник Дрогобычского РОА Степан Кулиняк.

«Во время сегодняшней масштабной ракетной атаки по Украине и длительной воздушной тревоги враг нанес ракетные удары по территории Дрогобычского района. К сожалению, произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Информации о пострадавших или жертвах, в настоящее время, не поступало. Все профильные службы на месте работают над ликвидацией последствий удара», - отметил Кулиняк.

Работы по устранению последствий атаки продолжаются, детали относительно повреждений и состояния объекта уточняются.

Из-за утренней ракетной атаки и применения графиков почасовых отключений электроэнергии во Львовской области без электроснабжения остаются 523 тысячи абонентов. Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.

«По состоянию на сейчас из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения», - отметил Козицкий.

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