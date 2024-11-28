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Під час тривоги російські ракети влучили в об'єкт інфраструктури на Львівщині

11:12, 28 листопада 2024
Ворог вразив критичну інфраструктуру у Дрогобицькому районі.
Під час тривоги російські ракети влучили в об'єкт інфраструктури на Львівщині
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У четвер, 28 листопада, під час ранкової повітряної тривоги, що тривала з 05:18 до 09:15, російські ракети вразили об’єкт критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі Львівської області. Про це повідомив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

«Під час сьогоднішньої масштабної ракетної атаки по Україні та тривалої повітряної тривоги ворог завдав ракетних ударів по території Дрогобицького району. На жаль, відбулось влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих чи жертв, на даний час, не надходило. Усі профільні служби на місці працюють над ліквідацією наслідків удару», – зазначив Кулиняк.

Роботи з усунення наслідків атаки тривають, деталі щодо пошкоджень та стану об’єкта уточнюються.

Через ранкову ракетну атаку та застосування графіків погодинних відключень електроенергії у Львівській області без електропостачання залишаються 523 тисячі абонентів. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Станом на зараз через ранковий обстріл і застосування погодинних графіків відключення електроенергії у Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання», - зазначив Козицький.

Раніше ми писали про ранкову атаку на Київ — уламки ракет впали у двох районах столиці. У метро Києва після тривалої повітряної тривоги виник колапс (фото).

Крім того, 6 поїздів Укрзалізниці затримуються через масовану ракетну атаку.

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Львів інфраструктура обстріл повітряна тривога ракетний удар

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