6 поїздів Укрзалізниці затримуються через масовану ракетну атаку

Через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів.

Фото: ye.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

28 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Внаслідок атаки затримуються 6 поїздів Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

«По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована», - повідомляє УЗ.

Зазначається, що через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів.

Укрзалізниця попередила, що на цих ділянках працюють резервні тепловози, тому відставання від графіка будуть поступово скорочувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.