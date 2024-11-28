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6 поїздів Укрзалізниці затримуються через масовану ракетну атаку

10:00, 28 листопада 2024
Через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів.
6 поїздів Укрзалізниці затримуються через масовану ракетну атаку
Фото: ye.ua
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28 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Внаслідок атаки затримуються 6 поїздів Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

«По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована», - повідомляє УЗ.

Зазначається, що через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів.

Укрзалізниця попередила, що на цих ділянках працюють резервні тепловози, тому відставання від графіка будуть поступово скорочувати.

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Укрзалізниця відключення світла обстріл

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