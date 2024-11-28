6 поездов Укрзализныци задерживаются из-за массированной ракетной атаки

Из-за обесточивания отдельных участков фиксируются задержки не более 1 часа для 6 поездов.

Фото: ye.ua

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28 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В результате атаки задерживаются 6 поездов Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«По всей стране массированы обстрелы, точечные обесточения, но более 150 поездов Укрзализныци следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая», - сообщает УЗ.

Отмечается, что из-за обесточивания отдельных участков фиксируются задержки не более 1 часа для 6 поездов.

Укрзализныця предупредила, что на этих участках работают резервные тепловозы, потому отставание от графика будут постепенно сокращать.

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