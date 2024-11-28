Как подтвердить период предпринимательской деятельности до 2004 года для назначения пенсии

В ПФУ ответили, какими документами должен подтвердить свою предпринимательскую деятельность как ФЛП в 1998-2002 годах.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как подтвердить периоды предпринимательской деятельности до 2004 года.

Документами, подтверждающими период осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года, могут быть следующие.

На общей системе налогообложения:

сведения из Реестра застрахованных лиц;

документы об уплате страховых взносов: платежные поручения, квитанции учреждений банков, документы, подтверждающие почтовый перевод, справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.

На упрощенной системе налогообложения:

сведения из Реестра застрахованных лиц;

свидетельство об уплате единого налога;

специальный торговый патент;

патент об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан;

документы об уплате единого налога (платежные поручения, квитанции учреждений банков, документы, подтверждающие почтовый перевод, справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов);

справки о регистрации лица как субъекта на предпринимательскую деятельность по упрощенной системе налогообложения, которые выдаются органами Государственной налоговой службы Украины.

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