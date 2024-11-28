Утренняя атака на Киев — обломки ракет упали в двух районах столицы

В Днепровском районе обломки упали на открытую территорию, в Дарницком – по предварительным данным, на территорию предприятия.

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В Киеве 28 ноября раздались взрывы. По информации мониторинговых каналов, в воздушном пространстве страны фиксировались до 30 ракет.

Обломки сбитых российских ракет попадали в два района столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В Днепровском районе обломки упали на открытую территорию, в Дарницком – по предварительным данным, на территорию предприятия.

«В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара», – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

По указанию Укрэнерго в столице применены аварийные отключения света.

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