В Румынии предлагают приостановить работу TikTok из-за возможного влияния на выборы

В Румынии призвали приостановить работу TikTok до завершения расследования государственными учреждениями по поводу потенциальных манипуляций на президентских выборах.

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В Румынии предлагают приостановить работу популярной соцсети TikTok из-за опасений возможного влияния на выборы. Об этом сообщает Digi 24.

В частности, заместитель председателя телекоммуникационного регулятора Румынии ANCOM Павел Попеску призвал приостановить работу TikTok до завершения расследования госучреждениями по поводу потенциальных манипуляций на выборах президента.

Как известно, в первом туре выборов президента первое место занял независимый ультраправый политик Келин Джорджеску. Он получил много голосов от молодых избирателей и румын, проживающих за границей, а его кампания в значительной степени опиралась на TikTok.

«Я прошу, начиная с 28 ноября, приостановить работу платформы TikTok на территории Румынии до завершения расследования государственными учреждениями по манипулированию избирательным процессом», - отметил Попеску.

«Я начну официальный процесс с этой целью в четверг», - добавил он.

Добавим, что в Европарламенте собираются допросить главу TikTok из-за возможного влияния на выборы в Румынии.

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