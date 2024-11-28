Практика судів
  1. У світі

У Румунії пропонують призупинити роботу TikTok через можливий вплив на вибори

09:42, 28 листопада 2024
У Румунії закликали призупинити роботу TikTok до завершення розслідування державними установами щодо потенційних маніпуляцій на президентських виборах.
У Румунії пропонують призупинити роботу TikTok через можливий вплив на вибори
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Румунії пропонують призупинити роботу популярної соцмережі TikTok через побоювання щодо можливого впливу на вибори. Про це повідомляє Digi 24.

Зокрема, заступник голови телекомунікаційного регулятора Румунії ANCOM Павел Попеску закликав призупинити роботу TikTok до завершення розслідування держустановами щодо потенційних маніпуляцій на виборах президента.

Як відомо, у першому турі виборів президента перше місце посів незалежний ультраправий політик Келін Джорджеску. Він отримав багато голосів від молодих виборців і румунів, які проживають за кордоном, а його кампанія значною мірою спиралася на TikTok.

«Я прошу, починаючи від 28 листопада, призупинити роботу платформи TikTok на території Румунії до завершення розслідування державними установами щодо маніпулювання виборчим процесом», – зазначив Попеску.

«Я почну офіційний процес з цією метою у четвер», – додав він.

Додамо, що в Європарламенті збираються допитати очільника TikTok через можливий вплив на вибори в Румунії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Румунія TikTok

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У 2025 році запрацює цифрова ВЛК: дані про придатність і стан здоров’я чоловіків будуть брати автоматично з медзакладів, де вони оглядаються

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться у ЕСОЗ, а у разі відсутності хронічних захворювань та нарікань, буде вказуватися позначка про придатність.

Верховний Суд висловився щодо способу реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший

Гарантії реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший – позиція Верховного Суду.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає шеф-редактора Святослава Пограничного з Днем народження!

Вітаємо шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Леонідовича Пограничного з Днем народження!

ВККС готується оголосити добір на посади суддів місцевих судів, але скільки буде запропоновано вакансій – поки що невідомо

Добір на посади суддів планують оголосити у 2024 році, а документи кандидати будуть подавати вже у 2025 році.

Визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку – зміни до положення про ВЛК від Міноборони

Скасування норми про виключення з військового обліку непридатних військовозобов’язаних та військовослужбовців викликає питання, як така новела узгоджується із законом про військовий обов’язок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва