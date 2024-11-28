У Румунії пропонують призупинити роботу TikTok через можливий вплив на вибори

У Румунії закликали призупинити роботу TikTok до завершення розслідування державними установами щодо потенційних маніпуляцій на президентських виборах.

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У Румунії пропонують призупинити роботу популярної соцмережі TikTok через побоювання щодо можливого впливу на вибори. Про це повідомляє Digi 24.

Зокрема, заступник голови телекомунікаційного регулятора Румунії ANCOM Павел Попеску закликав призупинити роботу TikTok до завершення розслідування держустановами щодо потенційних маніпуляцій на виборах президента.

Як відомо, у першому турі виборів президента перше місце посів незалежний ультраправий політик Келін Джорджеску. Він отримав багато голосів від молодих виборців і румунів, які проживають за кордоном, а його кампанія значною мірою спиралася на TikTok.

«Я прошу, починаючи від 28 листопада, призупинити роботу платформи TikTok на території Румунії до завершення розслідування державними установами щодо маніпулювання виборчим процесом», – зазначив Попеску.

«Я почну офіційний процес з цією метою у четвер», – додав він.

Додамо, що в Європарламенті збираються допитати очільника TikTok через можливий вплив на вибори в Румунії.

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