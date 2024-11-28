Джо Байден готує пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів

Він намагається встигнути використати всі гроші, призначені на підтримку Києва, до приходу до влади Дональда Трампа.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на суму $725 мільйонів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Вказується, що цей крок Байдена перед завершенням президентського терміну є частиною зусиль на підтримку Києва.

У новий пакет увійдуть різна протитанкова зброя, наземні міни, безпілотники, ракети до переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS, керовані реактивні снаряди GMLRS.

Офіційно оголосити про нову підтримку США можуть 2 грудня. До того часу вміст і розмір пакета можуть змінитися перед тим, як його підпише Джо Байден.

Останні пакети допомоги від США були розміром від $125 до $250 мільйонів.

Видання вказує, що зараз у Байдена залишається близько $4—5 мільярдів, які вже санкціоновані Конгресом і які він має використати до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

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