Камала Гарріс не випереджала Дональда Трампа в хитких штатах, — внутрішні опитування

Радник Гарріс визнав, що внутрішні опитування демократів ніколи не показували лідерство Гарріс в штатах, що вагаються.

Внутрішні опитування серед демократів показували, що віцепрезидентка Камала Гарріс ніколи не випереджала свого опонента від республіканців Дональда Трампа в хитких штатах. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на старшого радника Гарріс Девіда Плуффа.

За його словами, з моменту початку президентської гонки Гарріс знаходилася позаду Трампа, і він був «взагалі здивований», коли побачив, що публічні опитування демонстрували її лідерство.

«Я вважаю, що це шокувало багатьох, оскільки наприкінці вересня – на початку жовтня були проведені публічні опитування, які продемонстрували результати, яких ми ніколи раніше не спостерігали», – зазначив він.

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