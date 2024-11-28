Україні немає сенсу знижувати мобілізаційний вік до 18 років, — радник Президента прокоментував заклик США

Дмитро Литвин зазначив, що обіцяне озброєння не надходить вчасно, і не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років.

Радник Президента Дмитро Литвин прокоментував заклик Штатів знизити мобілізаційний вік.

За його словами, Україні немає сенсу знижувати мобілізаційний вік до 18 років, оскільки країна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

«Немає сенсу бачити заклики до України знизити призовний вік, імовірно, для того, щоб закликати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в України не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів», - написав він у соцмережі X.

Він додав, що західні пртнери мають повний доступ до даних і можуть порівнювати обіцянки з фактичними поставками.

«Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально-технічному забезпеченні чи вагання у підтримці молодістю наших чоловіків на передовій», — наголосив Литвин.

Нагадаємо, нещодавно радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. На його думку, Київ повинен мобілізувати більше солдатів.

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