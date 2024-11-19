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У Білому домі вважають, що Україні потрібно посилити мобілізацію на фронт

19:24, 19 листопада 2024
У США заявили, що проблеми ЗСУ на фронті пов'язані не із нестачею зброї чи обладнання, а з дефіцитом особового складу.
У Білому домі вважають, що Україні потрібно посилити мобілізацію на фронт
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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. Київ повинен мобілізувати більше солдатів.

Так, обговорюючи поставки зброї, ведучий зауважив, що США наважувалися надати Києву новий тип техніки (танки, літаки, ракети) лише у відповідь на чергову ескалацію з боку Росії. Тож у Саллівана запитали, чи не було б більше ефекту, якби Україна отримала цю зброю раніше.

«Чи ми побачили суттєву різницю з того часу, як ми надали Україні танки з точки зору поля бою? Аналогічно, чи ми побачили помітну різницю з F-16? На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з точки зору кількості сил, які вона має на передовій», – заявив радник в інтерв’ю PBS News.

Салліван заявив, що США надали Україні танки, винищувачі F-16, реактивну артилерію HIMARS та зенітні комплекси Patriot. 

«Але справа не в тому, що було раніше. Скоріше, сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою. Де найпряміший зв’язок між положенням українців та вхідними ресурсами? Справа в мобілізації та живій силі», – наголосив він.

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США військові армія мобілізація

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