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В Белом доме считают, что Украине нужно усилить мобилизацию на фронт

19:24, 19 ноября 2024
В США заявили, что проблемы ВСУ на фронте связаны не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава.
В Белом доме считают, что Украине нужно усилить мобилизацию на фронт
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. Киев должен мобилизовать больше солдат.

Так, обсуждая поставки оружия, ведущий заметил, что США решались предоставить Киеву новый тип техники (танки, самолеты, ракеты) только в ответ на очередную эскалацию со стороны России. Так что у Салливана спросили, не было бы больше эффекта, если бы Украина получила это оружие раньше.

«Увидели ли мы существенную разницу с тех пор, как мы предоставили Украине танки с точки зрения поля боя? Аналогично, увидели ли мы заметную разницу с F-16? По нашему мнению, нет никакой системы оружия, имеющей значение в этом сражении. Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества имеющихся на передовой сил», – заявил советник в интервью PBS News.

Салливан заявил, что США предоставили Украине танки, истребители F-16, реактивную артиллерию HIMARS и зенитные комплексы Patriot.

«Но дело не в том, что было раньше. Скорее сегодня Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и происходящим на поле боя. Где прямая связь между положением украинцев и входными ресурсами? Дело в мобилизации и живой силе», – подчеркнул он.

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США военные армия мобилизация

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