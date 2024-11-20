В госбюджете 2025 возрастут расходы на антикоррупционные органы

Финальная редакция закона о бюджете 2025 года предусматривает рост расходов на НАБУ, НАПК, ВАКС и САП.

Финальная версия принятого 19 ноября в целом закона о Государственном бюджете на 2025 год предполагает рост в следующем году расходов на антикоррупционные органы (законопроект 12000).

Так, на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предлагается выделить в общей сложности 2,179 млрд грн (в 2024 году было 1,874 млрд грн).

На Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выделяется 1,483 млрд грн (в 2024 году было 1,276 млрд грн). При этом ко второму чтению Кабмин учел предложение выделить дополнительно 143,6 млн. грн. на увеличение должностных окладов в НАПК.

Для Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) предусмотрено 507,6 млн. грн. (в 2024 году было 390,3 млн. грн.).

На Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в 2025 году будет выделено 335,9 млн грн (в 2024 году было 203,3 млн грн).

На АРМА – 189,1 млн. грн. (здесь фактически без изменений).

Также закон о Госбюджете на 2025 год предусматривает, что норма о расчете должностных окладов исходя из замороженного прожиточного минимума в 2102 грн не распространяется на работников НАПК, НАБУ и ГБР. Напомним, что для других работников, оплата труда которых определена специальными законами, предусмотрен «специальный» уменьшенный прожиточный минимум для расчета окладов.

Отметим, что в САП оклады прокуроров считаются по другому принципу с привязкой к НАБУ (а не из расчета 1600 грн, как для других прокуроров).

Кроме того, закон о бюджете устанавливает, что оплата труда, денежное довольствие работников НАБУ, ГБР и Бюро экономической безопасности, должностные оклады которых определены в 3 размерах к должностному окладу, установленному Кабмином для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, осуществляется согласно условиям, установленным на 2024 год.

Оплата труда работников НАПК осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2024 год. Напомним, по данным Минфина, средняя зарплата руководства НАПК за сентябрь 2024 года составила 254,2 тысячи грн, руководителя структурного подразделения – 85,3 тысячи грн, а рядового специалиста – 49,2 тысячи грн.

Оплата труда государственных служащих Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должностные оклады которых определены в 4-х размерах к должностному окладу, установленному Кабинетом Министров для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, производится в соответствии с условиями, установленными на 2024 год.

Как ранее заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, антикоррупционным органам невозможно снизить зарплату (то есть, и «заморозить» для них прожиточный минимум).

«Пойдите и попробуйте снизить зарплату в антикоррупционных органах – откровенно скажу, это невозможно» - подчеркнула она.

Автор: Наталя Мамченко

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