Пойдите и попробуйте снизить зарплату в антикоррупционных органах – откровенно скажу, это невозможно – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа объяснила, почему социальные стандарты замораживают в то время, как средняя зарплата в госорганах составляет 55 тысяч грн.

Как известно, в проекте Государственного бюджета на 2025 год замораживают социальные стандарты – прожиточный минимум, минимальную зарплату и т. д. При обсуждении проекта в Верховной Раде народные депутаты задались вопросом – почему в таком случае не сокращаются зарплаты чиновникам? Впрочем, как пояснили в правительстве, «каждая покрываемая в социальном бюджете гривна – это средства, которые нам спонсируют международные партнеры». А они повышение социальных стандартов на следующий год не согласовывали.

Посмотреть «правде в глаза» призвала коллег председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина. В то же время она подчеркнула невозможность уменьшать зарплаты в антикоррупционных органах. Напомним, что важность надлежащего финансового и организационного обеспечения антикоррупционных органов постоянно подчеркивают международные партнеры.

По данным дашборда Минфина, в настоящее время руководитель структурного подразделения НАПК получил за август около 96 тысяч грн, у руководителя структурного подразделения в АРМА средняя зарплата составила – 82,6 тысяч грн. Также, в отличие от судей и прокуроров, при подсчете окладов в НАБУ, САП и НАПК в 2025 году предлагают применять «обычный» прожиточный минимум в 3028 грн.

Как свидетельствуют данные Минфина о полученных зарплатах за август 2024 года, руководство Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) получило 227,8 тысяч грн, Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг – 223,6 тысяч грн, Национальной сервисной службы Украины – 216 , 9 тысяч грн.

Почему социальные стандарты не повышают, зато в проекте бюджета речь идет об увеличении расходов на министерства и ведомства, в частности, повышения зарплат госслужащих, пояснила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в интервью Интерфакс-Украина.

«Если собрать расходы на оплату труда по всем программам, кроме сектора безопасности и обороны, то в 2025 году ожидается рост на 12,3%. Это грейдовая система. Выросли не зарплаты как таковые, а расходы, поскольку эта система предполагает уравнивание всех государственных органов и подведение их к единым стандартам.

В итоге все органы власти страшно недовольны, потому что у наименее оплачиваемых специалистов зарплата выросла, а у тех, у кого она была больше, полностью урезалась. А это обычно менеджмент среднего и высшего звена в органах государственной власти.

Здесь есть проблема и вопросы, потому что это квалифицированные люди, и мы не хотели бы их терять в государственной службе, но был принят такой подход. Кстати, грейдовая система оплаты труда – это одно из требований Европейского Союза как-то навести порядок в этих заработных платах и, кроме всего прочего, убрать, элементы непотизма, когда нравящиеся руководству работники получают в разы более высокие зарплаты за счет премий. Сейчас 70% – это фиксированный оклад, а 30% – премия» – отметила она.

На вопрос, почему средняя зарплата чиновников за август 2024 года составила 55 тысяч грн в условиях ограниченного ресурса Роксолана Пидласа, отметила, что нужно принять во внимание, что Минфин учитывает данные также и по зарплатам в судах и антикоррупционных органах.

«Учтите, что здесь учитываются антикоррупционные органы, суды и так далее. А вы пойдите и попробуйте снизить оплату труда в антикоррупционных органах – это невозможно, я вам честно и откровенно это скажу.

Плюс, на среднее значение сильно повлияли отпуска и выплата «отпускных», весной, например, средняя зарплата была ниже», - отметила она.

Что касается замораживания социальных стандартов в проекте бюджета на 2025 год, то, по словам главы комитета, проект бюджета «балансировали за счет «социалки», потому что за счет чего-либо другого его балансировать невозможно».

«Следующие по расходам категории – образование и медицина, и каждый из этих бюджетов вдвое меньше, чем отведенный на социалку, там сложно что-нибудь результативно оптимизировать.

Во-первых, Министерство социальной политики постоянно занимается верификацией получателей социальных выплат и повышением их адресности. Если посмотреть на использование им средств, то у них есть экономия. Мы им закладываем на программы средства и за ними есть экономия, поэтому это можно сокращать.

Основной груз по сокращению взял на себя Пенсионный фонд: мы сократили расходы на него в 2025 году на 34 млрд грн. Есть несколько причин. Я не уверена, что это останется так в финальной версии бюджета, потому что это конечно точка напряжения.

Фактически это сокращение программ Минсоца для конкретного человека, получающего помощь, никак не отразится на его жизни: все, кто получал ее, будут получать и дальше» - подчеркнула она.

Что касается замораживания прожиточного минимума, то здесь Роксолана Пидласа разделяет мнение коллеги Галины Третьяковой о том, что необходимо принять. и закон, которым «отвязать» эту величину у других, ведь в случае роста ПМ, возрастают и другие выплаты, в том числе, зарплаты в органах власти.

«Что касается прожиточного минимума – к сожалению, его невозможно довести до показателя реального прожиточного минимума, поскольку к нему привязано много выплат.

Я уже много раз говорила, что вообще-то нужно отвязаться от категории «прожиточный минимум» при расчетах в бюджете. Потому что это вызывает очень много негатива к государству, когда мы якобы говорим в официальном документе, в государственном бюджете, что человек должен прожить на 3 тыс. грн, при этом Министерство социальной политики на соседней улице рассчитывает фактический, реальный прожиточный минимум где-то на уровне 9 тыс. грн.

Вместо этого стоит установить какую-то базовую расчетную величину и привязывать к ней зарплаты судей, прокуроров, антикоррупционных органов и тому подобное», - отметила Роксолана Пидласа.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», министр социальной политики Оксана Жолнович 20 сентября призвала народных депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума. Таким образом, она ответила на вопрос, почему в проекте Госбюджета на 2025 год прожиточный минимум заморозили на уровне 2024 года. Дело в том, что рост прожиточного минимума приводит к перерасчету, в частности, зарплат работникам отдельных учреждений.

Этот законопроект предусматривает, что с ростом прожиточного минимума зарплаты больше не будут расти. «Увеличение размера прожиточного минимума приводит к необходимости проведения автоматического перерасчета заработной платы работников бюджетной сферы и поиска дополнительных расходов бюджетов», - отмечается в пояснительной записке.

Автор: Наталья Мамченко

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