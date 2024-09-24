Анастасия Радина заявила, что нельзя снижать зарплату в антикоррупционных органах

Глава Антикоррупционного комитета Рады заявила, что специалист антикоррупционного органа получает 17 тысяч грн, но данные дашборда зарплат Минфина демонстрируют цифру от 43 тысяч грн.

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год в Верховной Раде при участии министра финансов Сергея Марченко председатель парламентского Антикоррупционного комитета Анастасия Радина подчеркнула невозможность снижения зарплат в антикоррупционных органах.

«Я слышу и знаю, и вижу возмущение зарплатами в антикоррупционных органах. Вместе с тем, коллеги, я приведу просто один пример. Агентство по розыску активов, полученных от коррупционных и других преступлений. Знаете, какая заработная плата будет у главного специалиста? 17 тысяч гривен. И этот человек будет распоряжаться активами в миллиарды-миллиарды гривен. Я не совсем понимаю, а что мы хотим от человека, у которого зарплата 17 тысяч гривен, какие суперклассные специалисты туда придут? Ответ на этот вопрос никакой. И мне кажется, коллеги, на это тоже нужно будет обратить внимание, потому что отсутствие там специалистов будет означать просто создание долгов для государства и дополнительную финансовую нагрузку, за которую потом мы же снова бюджетом будем рассчитываться. Поэтому лучше не допустить возникновения этих долгов», - отметила она.

В то же время, по данным дашборда Министерства финансов, цифры зарплат в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно – АРМА) совсем другие.

Так, динамика оплаты труда специалиста АРМА демонстрирует рост. В январе 2024 года зарплата специалиста составляла 30,2 тысяч грн. А в июле 2024 года – уже 43,8 тысячи грн.

Работник патронатной службы в январе 2024 года получал 60,2 тысячи гривен. А в июле 2024 года – 71,5 тысячи грн.

У руководителя структурного подразделения в АРМА за июль 2024 года средняя зарплата составила – 64,4 тысяч грн.

А у руководства АРМА – 107,8 тысячи грн.

Фактическая численность работников АРМА, которым в июле 2024 года была начислена зарплата, по данным Минфина, составляла 212 человек.

Динамику оплаты труда работников Агентства приводим на слайдах Минфина.

Автор: Наталя Мамченко

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