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Анастасия Радина заявила, что нельзя снижать зарплату в антикоррупционных органах

09:30, 24 сентября 2024
Глава Антикоррупционного комитета Рады заявила, что специалист антикоррупционного органа получает 17 тысяч грн, но данные дашборда зарплат Минфина демонстрируют цифру от 43 тысяч грн.
Анастасия Радина заявила, что нельзя снижать зарплату в антикоррупционных органах
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В ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год в Верховной Раде при участии министра финансов Сергея Марченко председатель парламентского Антикоррупционного комитета Анастасия Радина подчеркнула невозможность снижения зарплат в антикоррупционных органах.

«Я слышу и знаю, и вижу возмущение зарплатами в антикоррупционных органах. Вместе с тем, коллеги, я приведу просто один пример. Агентство по розыску активов, полученных от коррупционных и других преступлений. Знаете, какая заработная плата будет у главного специалиста? 17 тысяч гривен. И этот человек будет распоряжаться активами в миллиарды-миллиарды гривен. Я не совсем понимаю, а что мы хотим от человека, у которого зарплата 17 тысяч гривен, какие суперклассные специалисты туда придут? Ответ на этот вопрос никакой. И мне кажется, коллеги, на это тоже нужно будет обратить внимание, потому что отсутствие там специалистов будет означать просто создание долгов для государства и дополнительную финансовую нагрузку, за которую потом мы же снова бюджетом будем рассчитываться. Поэтому лучше не допустить возникновения этих долгов», - отметила она.

В то же время, по данным дашборда Министерства финансов, цифры зарплат в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно – АРМА) совсем другие.

Так, динамика оплаты труда специалиста АРМА демонстрирует рост. В январе 2024 года зарплата специалиста составляла 30,2 тысяч грн. А в июле 2024 года – уже 43,8 тысячи грн.

Работник патронатной службы в январе 2024 года получал 60,2 тысячи гривен. А в июле 2024 года – 71,5 тысячи грн.

У руководителя структурного подразделения в АРМА за июль 2024 года средняя зарплата составила – 64,4 тысяч грн.

А у руководства АРМА – 107,8 тысячи грн.

Фактическая численность работников АРМА, которым в июле 2024 года была начислена зарплата, по данным Минфина, составляла 212 человек.

Динамику оплаты труда работников Агентства приводим на слайдах Минфина.

Автор: Наталя Мамченко 

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