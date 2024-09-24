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Назначение госслужащих на высшую должность в порядке продвижения по службе пока невозможно – НАДС

07:15, 24 сентября 2024
В НАДС рассказали, что сейчас происходит с назначением государственных служащих на высшие должности.
Назначение госслужащих на высшую должность в порядке продвижения по службе пока невозможно – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС, НАГС) 23 сентября сообщили, как по состоянию на сентябрь 2024 года осуществляется продвижение государственных служащих по службе в период действия военного положения.

В НАДС напомнили, что ч. 1 ст. 31 закона "О государственной службе" предусматривает, что на должность государственной службы назначается победитель конкурса.

Согласно ч. 1 ст. 40 закона «О государственной службе» продвижение государственного служащего по службе осуществляется с учетом профессиональной компетентности путем занятия высшей должности по результатам конкурса.

Вместе с тем, 12 мая 2022 года Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения» изменил порядок назначения на должности государственной службы в период действия военного положения.

С момента вступления в силу указанного закона, назначение на должности государственной службы осуществляется без конкурсного отбора.

Как отметили в НАДС, поскольку проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы пока не осуществляется, реализация требования ст. 40 закона «О государственной службе» невозможна.

Таким образом, назначение госслужащих на высшую должность государственной службы в порядке продвижения по службе не осуществляется.

Напомним, что ранее в НАДС сообщили, имеют ли государственные служащие право на установление доплат за научную степень.

Также в НАДС сообщили, при каких условиях государственным служащим устанавливается премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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