Председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина

Елена Кузьмишина была единственным кандидатом на должность председателя Шестого ААС.

Источник фото: Шестой апелляционный административный суд

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23 сентября 2024 года в Шестом апелляционном административном суде состоялось собрание судей, на котором избран председатель суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Путем тайного голосования на должность председателя Шестого апелляционного административного суда сроком на три года избрана Кузьмишин Елена Николаевна с 24 сентября 2024 года.

Как отметили в пресс-службе, Елена Кузьмишина была единственным кандидатом на должность главы Шестого ААС.

За избрание ее на должность председателя суда было отдано 28 голосов «за», 4 – «против».

Автор: Наталя Мамченко

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