Головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину

Олена Кузьмишина була єдиним кандидатом на посаду голови Шостого ААС.

Джерело фото: Шостий апеляційний адміністративний суд

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23 вересня 2024 року у Шостому апеляційному адміністративному суді відбулися збори суддів, на яких обрано голову суду. Про це повідомила пресслужба суду.

Шляхом таємного голосування на посаду голови Шостого апеляційного адміністративного суду строком на три роки обрано Кузьмишину Олену Миколаївну з 24 вересня 2024 року.

Як зазначили у прессслужбі, Олена Кузьмишина була єдиним кандидатом на посаду голови Шостого ААС.

За обрання її на посаду голови суду було віддано 28 голосів «за», 4 – «проти».

Автор: Наталя Мамченко

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