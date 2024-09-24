Для підрахунку окладів НАБУ і НАЗК у 2025 році не будуть застосовувати «занижений» прожитковий мінімум

На відміну від суддів, прокурорів, податківців та митників, для НАБУ, ДБР і НАЗК оклади будуть рахувати із суми «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Джерело фото: Верховна Рада України / Facebook

Мінфін у проекті Державного бюджету на 2025 рік №12000 пропонує застосовувати «нормальний» прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів у НАБУ, НАЗК і ДБР.

Нагадаємо, що стаття 7 проекту бюджету на 2025 рік, як і в попередніх роках, передбачає «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн для підрахунку окладів суддів, працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, податківців, митників. Також «занижений» прожитковий мінімум буде для розрахунку окладів прокурорів – щоправда його пропонують «підняти» з 1600 грн до 2102 грн. При цьому «звичайний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

Саме цей мінімум – в 3028 грн – пропонують застосувати до підрахунку окладів Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції, а також для ДБР.

Так, у проекті йдеться про те, щоб на 2025 рік установити, що дія абзацу 6 статті 7 цього Закону (про «занижений» прожитковий мінімум в 2102 грн – прим. ред.) не поширюється на працівників НАБУ та Державного бюро розслідувань.

Крім того, проект передбачає, що оплата праці, грошове забезпечення працівників НАБУ, ДБР та Бюро економічної безпеки, посадові оклади яких визначено у 3 розмірах до посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2024 рік.

Оплата праці НАЗК здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2024 рік (бюджет на 2024 рік передбачає, що оплата праці працівників НАЗК здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, з урахуванням абзацу четвертого статті 7 цього Закону – тобто, виходячи з ПМ в 3028 грн).

Оплата праці державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посадові оклади яких визначено у 4-х розмірах до посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2024 рік.

Як зазначає Мінфін в поясненнях, п. 4 статті 23 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» та п. 4 статті 20 Закону «Про Державне бюро розслідувань» визначено, що посадові оклади працівників НАБУ та ДБР установлюються відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

«Враховуючи те, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році залишається на рівні 2024 року (3 028 грн), пропонуємо залишити без змін зазначену норму на 2025 рік у частині НАБУ і ДБР».

Продовження на 2025 рік оплати праці державних службовців САП відповідно до умов, встановлених на 2024 рік з урахуванням вимог абзацу 9 частини шостої статті 81 Закону «Про прокуратуру», до законодавчого врегулювання цього питання» - вказано в поясненнях.

Зауважимо, що за даними дашборду Мінфіну за липень 2024 року керівництво НАЗК було в лідерах за рівнем оплати праці – 228 тисяч грн на місяць. Керівник структурного підрозділу за липень отримав у середньому – 93,7 тисяч грн.

Під час обговорення проекту бюджету на 2025 рік у Верховній Раді голова Антикорупційного комітету Анастасія Радіна зауважила, що поставить «непопулярне питання» стосовно неможливості заниження зарплат в антикорупційних органах.

«Я чую і знаю, і бачу обурення зарплатнями в антикорупційних органах. Разом з тим, колеги, я наведу просто один приклад. Агентство з питань розшуку активів, отриманих від корупційних і інших злочинів. Знаєте, яка заробітна плата буде в головного спеціаліста? 17 тисяч гривень. І ця людина буде розпоряджатися активами на мільярди-мільярди гривень. Я не зовсім розумію, а що ми хочемо від людини, у якої зарплатня 17 тисяч гривень, які суперкласні спеціалісти туди прийдуть? Відповідь на це питання ніяка. І мені здається, колеги, на це також треба буде звернути увагу, тому що відсутність там спеціалістів означатиме просто створення боргів для держави і додаткове фінансове навантаження, за яке потім ми ж знову бюджетом муситимемо розраховуватися. Тому краще не допустити виникнення цих боргів» - зазначила вона.

В той же час, за даними дашборду Мінфіну, середня зарплата спеціаліста у Агентстві з питань розшуку активів, отриманих від корупційних і інших злочинів (АРМА) за липень 2024 року склала 43,8 тисяч грн.

Динаміку оплати праці спеціалістів наводимо на слайді.

У керівника структурного підрозділу в АРМА за липень 2024 року середня зарплата склала – 64,4 тисячі грн. А у керівництва – 107,8 тисяч грн.

Працівник патронатної служби в АРМА отримав за липень 2024 року в середньому 71,5 тисяч грн.

Нижче наводимо дані дашборду Мінфіну по НАЗК та АРМА.

Автор: Наталя Мамченко

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