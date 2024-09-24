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Для расчета окладов НАБУ и НАПК в 2025 году не будут применять «заниженный» прожиточный минимум

08:30, 24 сентября 2024
В отличие от судей, прокуроров, налоговиков и таможенников, для НАБУ, ГБР и НАПК оклады будут считать из суммы «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.
Для расчета окладов НАБУ и НАПК в 2025 году не будут применять «заниженный» прожиточный минимум
Источник фото: Верховная Рада Украины / Facebook
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Минфин в проекте Государственного бюджета на 2025 год №12000 предлагает применять «нормальный» прожиточный минимум для расчета должностных окладов НАБУ, НАПК и ГБР.

Напомним, что статья 7 проекта бюджета на 2025 год, как и в предыдущих годах, предусматривает «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн для подсчета окладов судей, работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, налоговиков, таможенников. Также «заниженный» прожиточный минимум будет для расчета окладов прокуроров – правда, его предлагают «поднять» с 1600 грн до 2102 грн. При этом «обычный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

Именно этот минимум – в 3028 грн – предлагают применить к подсчету окладов Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции, а также для ГБР.

Так, в проекте говорится, чтобы на 2025 год установить, что действие абзаца 6 статьи 7 настоящего Закона (о «заниженном» прожиточном минимуме в 2102 грн – прим. ред.) не распространяется на работников НАБУ и Государственного бюро расследований.

Кроме того, проект предусматривает, что оплата труда, денежное обеспечение работников НАБУ, ГБР и Бюро экономической безопасности, должностные оклады которых определены в 3 размерах к должностному окладу, установленному Кабинетом Министров для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2024 год .

Оплата труда НАПК осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2024 год (бюджет на 2024 год предусматривает, что оплата труда работников НАПК осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год, с учетом абзаца четвертого статьи 7 настоящего Закона – то есть, исходя из ПМ в 3028 грн) .

Оплата труда государственных служащих Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должностные оклады которых определены в 4-х размерах к должностному окладу, установленному Кабинетом Министров для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, производится в соответствии с условиями, установленными на 2024 год.

Как отмечает Минфин в пояснениях, п. 4 статьи 23 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и п. 4 статьи 20 Закона «О Государственном бюро расследований» определено, что должностные оклады работников НАБУ и ГБР устанавливаются в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных на 1 января календарного года.

«Учитывая, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году остается на уровне 2024 года (3 028 грн), предлагаем оставить без изменений указанную норму на 2025 год в части НАБУ и ГБР.

Продолжение на 2025 год оплаты труда государственных служащих САП в соответствии с условиями, установленными на 2024 год с учетом требований абзаца 9 части шестой статьи 81 Закона «О прокуратуре», до законодательного урегулирования этого вопроса» - указано в пояснениях.

Заметим, что по данным дашборда Минфина за июль 2024 года руководство НАПК было в лидерах по уровню оплаты труда – 228 тысяч гривен в месяц. Руководитель структурного подразделения НАПК за июль получил в среднем – 93,7 тысячи грн.

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год в Верховной Раде председатель Антикоррупционного комитета Анастасия Радина отметила, что поставит «непопулярный вопрос» относительно невозможности занижения зарплат в антикоррупционных органах.

«Я слышу и знаю, и вижу возмущение зарплатами в антикоррупционных органах. Вместе с тем, коллеги, я приведу просто один пример. Агентство по розыску активов, полученных от коррупционных и других преступлений. Знаете, какая заработная плата будет у главного специалиста? 17 тысяч гривен. И этот человек будет распоряжаться активами в миллиарды-миллиарды гривен. Я не совсем понимаю, а что мы хотим от человека, у которого зарплата 17 тысяч гривен, какие суперклассные специалисты туда придут? Ответ на этот вопрос никакой. И мне кажется, коллеги, на это тоже нужно будет обратить внимание, потому что отсутствие там специалистов будет означать просто создание долгов для государства и дополнительную финансовую нагрузку, за которую потом мы же снова бюджетом будем рассчитываться. Поэтому лучше не допустить возникновения этих долгов», - отметила она.

В то же время, по данным дашборда Минфина, средняя зарплата специалиста в Агентстве по розыску активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА) за июль 2024 года составила 43,8 тысяч грн.

Динамику оплаты труда специалистов приводим на слайде.

У руководителя структурного подразделения в АРМА за июль 2024 года средняя зарплата составила – 64,4 тысяч грн. А у руководства – 107,8 тысячи грн.

Работник патронатной службы в АРМА получил за июль 2024 года в среднем 71,5 тысячи гривен.

Ниже приводим данные дашборда Минфина по НАПК и АРМА.

Автор: Наталя Мамченко

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