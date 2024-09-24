В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля и маршрутки, фото

В Днепровском районе произошло ДТП с участием автомобиля Opel и маршрутки.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Днепровском районе столицы 23 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Opel и маршрутного транспортного средства. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Предварительно, пишут в полиции, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Opel не с безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с маршруткой.

«Общаясь с нарушителем, мы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Кроме того, инспекторы выяснили, что водитель уже дважды в течение года привлекался к ответственности за нетрезвую езду и лишен права управления», - пишут в патрульной полиции.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него протоколы:

по ч. 3 ст. 130 (Второй раз в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения);

по ч. 5 ст. 126 (Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим или лишенным такого права) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.