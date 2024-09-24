В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля и маршрутки, фото

В Днепровском районе столицы 23 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Opel и маршрутного транспортного средства. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Предварительно, пишут в полиции, правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Opel не с безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршруткой.
«Общаясь с нарушителем, мы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Кроме того, инспекторы выяснили, что водитель уже дважды в течение года привлекался к ответственности за нетрезвую езду и лишен права управления», - пишут в патрульной полиции.
Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него протоколы:
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