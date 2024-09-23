Во Франции премьер Мишель Барнье призвал новое правительство работать «без театрализации»

Новый премьер-министр Франции призвал сосредоточиться на действиях, а не на разговорах.

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Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье во время первой встречи с членами кабинета министров в понедельник, 23 сентября, призвал их сосредоточиться на действиях, а не на трюках. Об этом говорится в материале Reuters.

Кабинет министров был назначен на выходных после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и Барнье наконец-то сформировали команду.

«Сосредоточьтесь на действиях, а не на разговорах», — цитируют слова Барнье министрам перед заседанием кабмина во второй половине дня. «Никакой театрализации».

В своем выступлении перед членами своего правительства Барнье призвал их проявлять уважение ко всем своим соотечественникам и политическим партиям, выслушивать всех и быть скромными.

Напомним, Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства консерватора Мишеля Барнье. Ранее он занимал должность еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

Эмманюэль Макрон после длительного ожидания, спустя 60 дней после парламентских выборов, определился с кандидатурой.

Как сообщает BFMTV, 73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией относительно ее выхода из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в разных французских правительствах, а также был комиссаром ЕС.

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