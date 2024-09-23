Практика судов
  1. В мире

Во Франции премьер Мишель Барнье призвал новое правительство работать «без театрализации»

21:08, 23 сентября 2024
Новый премьер-министр Франции призвал сосредоточиться на действиях, а не на разговорах.
Во Франции премьер Мишель Барнье призвал новое правительство работать «без театрализации»
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье во время первой встречи с членами кабинета министров в понедельник, 23 сентября, призвал их сосредоточиться на действиях, а не на трюках. Об этом говорится в материале Reuters.

Кабинет министров был назначен на выходных после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и Барнье наконец-то сформировали команду.

«Сосредоточьтесь на действиях, а не на разговорах», — цитируют слова Барнье министрам перед заседанием кабмина во второй половине дня. «Никакой театрализации».

В своем выступлении перед членами своего правительства Барнье призвал их проявлять уважение ко всем своим соотечественникам и политическим партиям, выслушивать всех и быть скромными.

Напомним, Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства консерватора Мишеля Барнье. Ранее он занимал должность еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

Эмманюэль Макрон после длительного ожидания, спустя 60 дней после парламентских выборов, определился с кандидатурой.

Как сообщает BFMTV, 73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией относительно ее выхода из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в разных французских правительствах, а также был комиссаром ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина

Елена Кузьмишина была единственным кандидатом на должность председателя Шестого ААС.

Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

В парламенте сообщили, что размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции уже не удовлетворяет потребности судей.

Мобилизация ограниченно годных до 25 лет официально остановилась – народный депутат

Однако директива об остановке мобилизации до 25 лет не опубликована.

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению – Гончаренко о новой директиве

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что новая директива позволяет мобилизацию мужчин до 50 лет, а старше – только по отдельному распоряжению.

Привлекательность профессии судьи первой инстанции с точки зрения заработной платы проигрывает даже государственному сектору – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать отбор на должности судей судов первой инстанции привлекательным для юристов-профессионалов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва