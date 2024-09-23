У Франції прем’єр Мішель Барньє закликав новий уряд працювати «без театралізації»

Новий прем’єр-міністр Франції закликав зосередитися на діях, а не на розмовах.

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Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє під час першої зустрічі з членами кабінету міністрів у понеділок, 23 вересня, закликав їх зосередитися на діях, а не на трюках. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Кабінет міністрів був призначений на вихідних після того, як президент Франції Еммануель Макрон і Барньє нарешті сформували команду.

«Зосередьтеся на діях, а не на розмовах», — цитують слова Барньє міністрам перед засіданням кабміну у другій половині дня. «Ніякої театралізації».

У своєму виступі перед членами свого уряду Барньє закликав їх виявляти повагу до всіх своїх співвітчизників і політичних партій, вислуховувати всіх і бути скромними.

Нагадаємо, Емманюель Макрон призначив новим очільником уряду консерватора Мішеля Барньє. Раніше він займав посаду єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit.

Емманюель Макрон після тривалого очікування, через 60 днів після парламентських виборів, визначився з кандидатурою.

Як повідомляє BFMTV, 73-річний Барньє очолював переговори ЄС з Британією щодо її виходу з блоку у 2016-2021 роках. До цього консервативний політик обіймав посади в різних французьких урядах, а також був комісаром ЄС.

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